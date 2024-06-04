شكرا لقرائتكم خبر عن قنا تستضيف الدراسة الأساسية لمدربى اليد والترقى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الأربعاء دراسة المدربين الجدد و دراسة الترقى لكرة اليد بمحافظة قنا خلال الفترة من 5 الى 13 يونيو الجارى بالتنسيق الموضوع مسبقا بين ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة محمد الأمين و لجنة المدربين بالاتحاد المصرى برئاسة الدكتور طارق لطفى و منطقة قنا لكرة اليد لاقامة الدراسات و توفير مشاقة السفر لمدربي صعيد مصر.

يأتى إقامة هذه الدراسة استمرارا لجهود الاتحاد المصرى لكرة اليد، لإقامة العديد من دراسات المدربين سواء دراسات الجدد او دراسات الترقى فى جميع مناطق كرة اليد بمحافظات جمهورية مصر العربية و الوصول الى كل أبناء كرة اليد المصرية فى الأقاليم سواء فى محافظات بحرى او فى محافظات صعيد مصر.

ومن ناحية أخرى ،استقر مسئولو اتحاد كرة اليد على إلغاء نظام البلاى أوف بدورى المحترفين للرجال فى الموسم المحلى المقبل 2024/2025 .

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم لوحة شرف أبطال الموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المحترفين وجميع الأعمار السنية فى الموسم الذى اختتم بتتويج سبورتنج بلقب كأس مصر للرجال على حساب الزمالك، بينما توج الأهلي بلقب دوري المحترفين.

فيما توج فريق رجال كرة اليد بنادى سبورتنج بلقب كأس مصر للمرة الثانية فى تاريخه بالفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 27/25 فى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2023/2024.