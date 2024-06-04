شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعود لتدريباته غدا استعدادا لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى إلى تدريباته غداً الأربعاء استعدادا لمواجهة الإسماعيلى في المباراة المقرر لها 17 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصرى).

وكان سيد ياسين المدير الفني لفريق إنبي منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز على النجوم والتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس مصر لمنحهم فرصة للراحة والتقاط الأنفاس.

وشدد سيد ياسين على لاعبيه بضرورة الالتزام بالبرنامج الغذائي المخصص لهم خلال فترة الراحة محذراً بعقوبات مغلظة حال زيادة الوزن التي من الممكن أن تؤثر على مستواهم ولياقتهم البدنية.

في سياق مختلف فاز فريق إنبى على النجوم بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبوت ليخطف الفريق البترولى تذكرة العبور لدور الـ16 ببطولة كأس مصر.

افتتح على فوزى التسجيل لفريق إنبى فى الدقيقة 43 من ركلة جزاء سددها فى المنتصف على طريقة بانينكا أعلى حارس مرمى النجوم.