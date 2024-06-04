شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفاوض مع مدافع الدحيل حول الراتب السنوي لحسم الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف النادي الأهلي قنوات الاتصال مع يوسف أيمن مدافع نادي الدحيل القطري للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية التي ستنطلق بعد أسابيع قليلة.

ونال يوسف ايمن إعجاب مسئولو الأهلي لذا فتحوا خطوط اتصالات مع النادي القطري للحصول على خدمات اللاعب لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء.

ويتفاوض الأهلي حالياً مع يوسف ايمن من أجل تحديد راتبه السنوي لإتمام الصفقة التي لن تُكلّف النادي مقعداً في قائمة الأجانب لأن اللاعب يحمل الجنسية المصرية لذا سيتم قيده كلاعب محلي.

ويستعد فريق الأهلي للارتباطات المقبلة عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني المقام حالياً استعداداً لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو الجاري في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.