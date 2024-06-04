شكرا لقرائتكم خبر عن العروض الخارجية تهدد صفقة الأهلى مع محمد كانوتيه مهاجم بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثّف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع محمد كانوتيه مهاجم منتخب بوركينا فاسو من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم المقبل، فى الوقت الذى تشهد فيه هذه المفاوضات تهديدا لاتمامها، بسبب رغبة أندية عديدة في السعودية وقطر وأوربا منها فيردر بريمن ومعهم بيراميدز في ضم مهاجم منتخب بوركينا فاسو الذي سيلعب مع منتخب بلاده أمام منتخب مصر مساء بعد غد ، الخميس، بالقاهرة في تصفيات مونديال 2026 .

ويرغب الأهلي في حسم صفقة كانوتيه بعد انتهاء عقده مع نادي جروزني الروسي، لكن هناك منافسة قوية من جانب عدة أندية خارجية ومحلية للفوز بالصفقة.

ونال كانوتيه قناعة وإعجاب مسئوليين كثيريين في الأهلي ويرغب النادي في ضمّه لكن المنافسة الشرسة تُهدد حلم القلعة الحمراء في إتمام الصفقة خاصة وأن الإغراءات الخارجية للمهاجم البوركيني كثيرة للغاية.

ويستعد فريق الأهلي للارتباطات المقبلة عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني المقام حالياً استعداداً لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو الجاري في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.