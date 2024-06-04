شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يقود هجوم الزمالك فى مواجهة النصر الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن تشكيل الأبيض لخوض مباراة النصر الودية المقرر لها على ملعب النادي بعد قليل، في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي :

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

الدفاع : عمر جابر - أحمد رفاعي - أحمد عاطف - عبد الرحمن علي.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - سيد عبدالله "نيمار"- مهاب ياسر.

خط الهجوم : ناصر منسي.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول الدورى عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

فيما يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 34 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق 9 انتصارات و 7 تعادلات وخسر 7 مرات وسجل لاعبوه 37 هدف وتلقت شباكهم 27.