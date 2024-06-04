شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السباحة البارالمبي يغادر إلى فرنسا للمشاركة في بطولة ليموج الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت صباح اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب مصر للسباحة البارالمبية إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في بطولة ليموج الدولية للسباحة البارالمبية، والتي تقام في الفترة من 4 إلى 10 يونيو الجاري.

وتضم قائمة المنتخب كلًا من: ملك حسين، آية الله أيمن، زياد كحيل، زياد طارق، مع الجهاز الفني بقيادة شريف حبيب المدير الفني، وعمرو أبوالدهب المدرب، وعماد مدبولي مدرب وإداري، فيما يرأس البعثة أحمد آدم نائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

من جانبه أكد أحمد آدم أن اللاعبين متحمسين للغاية لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة، وتُعد البطولة آخر محطات التأهيل لأولمبياد باريس للاعبة آية الله أيمن، مؤكدًا أن اللجنة البارالمبية لا تدخر جهدًا في توفير كل ما يحتاجه اللاعبون لجني ثمار ذلك في البطولات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.