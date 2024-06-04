الأهلي يُعلن موعد اختبارات الناشئين بمحافظة الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ، مواعيد الاختبارات الخاصة بمحافظة الإسكندرية ، والتي تقثرر إقامتها ١٢ يونيو الجاري على ملعب مدرسة بايونيرز الدولية ، بعد أن اختتمت بمحافظة القاهرة الأحد الماضي.



وبدأت اختبارات الناشئين لكرة القدم بالأهلي أمس الإثنين في محافظات الجمهورية، بعدما اختتمت اليوم الأحد في القاهرة، حيث أقيمت لمدة ٩ أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.

وشدد قطاع الناشئين بالنادي الأحمر ، على أن اختبارات الأهلي للناشئين بالمحافظات على ملاعب أكاديمية الأهلي المختلفة، وتنطلق في السابعة صباحًا بجميع الملاعب، وبدأت بالأمس في محافظة الشرقية على ملاعب مركز شباب أبو كبير، وتنطلق في محافظة الغربية يوم ٦ يونيو الجاري على ملاعب مركز شباب زفتى.