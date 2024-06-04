قبل ثالث جولات المنتخب بتصفيات المونديال .. نظام التأهل الأفريقي إلى المحفل العالمي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني ، لملاقاة نظيره بوركينا فاسو غد الخميس لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 ، بعد أن حقق الفوز في الجولتين الأولى والثانية على جيبوتي وسيراليون.



وأجرى الاتحاد الدولي للعبة تعديلاً على التصفيات بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 48 بدلاً من 32 ، لتضمن أفريقيا 9 مقاعد في المونديال إلى جانب إمكانية تأهل منتخب آخر بنظام الملحق.

وتم تقسيم المنتخبات الأفريقية على 9 مجموعات ، تضم كل مجموعة 6 منتخبات ، يتأهل منهم الأوائل مباشرة إلى كأس العالم بينما توجد فرصة أخرى لأفضل 4 منتخبات في المركز الثاني للمشاركة في ملحق عالمي مع القارات الأخرى على بطاقة تأهل.

ومن المتوقع أن تخوض كتيبة الفراعنة لقاء الغد بتشكيل أقرب إلى النحو التالي :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - بيكهام

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - محمود حسن تريزيجيه.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر عن اختيار القائمة النهائية التى تضم كل من محمد الشناوى، مصطفى شوبير، محمد عواد، مهدى سليمان، محمد عبدالمنعم، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هانى، أكرم توفيق، محمد حمدى، عمر كمال ، مروان عطية، حمدى فتحى، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفى فتحى، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد الشامى، أحمد أمين أوفا، محمد شريف.