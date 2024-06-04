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الزناري يخوض مران تأهيلي على هامش ودية الزمالك والنصر

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ياسر رشاد - القاهرة - خاض مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المباراة الودية التي يخوضها الفريق أمام النصر على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 
 


وأدى مصطفى الزناري مجموعة من التدريبات التأهيلية تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة. 
ولم يشارك اللاعب في المباراة الودية بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، حتى يتم تجهيزه بالشكل الأمثل ، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في العضلة الخلفية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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