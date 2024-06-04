شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل 1-1 مع النصر فى الشوط الأول وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الزمالك مع النصر بهدف لمثله في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب النادى فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف الدورى.

افتتح التسجيل للزمالك مهاب ياسر قبل أن يتعادل للنصر سيد شعبان في المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب النادى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

الدفاع : عمر جابر - أحمد رفاعي - أحمد عاطف - عبد الرحمن علي.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - سيد عبدالله "نيمار"- مهاب ياسر.

خط الهجوم : ناصر منسي.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول الدورى عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

فيما يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 34 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق 9 انتصارات و 7 تعادلات وخسر 7 مرات وسجل لاعبوه 37 هدف وتلقت شباكهم 27.