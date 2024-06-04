شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن يعقد جلسات تحفيزية لدفاع المنتخب قبل موجهة بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع إبراهيم حسن مدير منتخب مصر مع لاعبي خط الدفاع بالمنتخب بشكل منفرد قبل مواجهة بوركينا فاسو الخميس المقبل، فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وعقد إبراهيم حسن جلسات تحفيزية مع لاعبي خط الدفاع وفي مقدمتهم محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال باعتبارهم الأقرب للمشاركة أساسيا في اللقاء المقبل، بجانب محمد حمدي الذى يغيب عن مواجهة بوركينا فاسو للإيقاف.



كما عقد لاعبو منتخب مصر الكبار، وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمد الشناوي ومحمود تريزيجيه، جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم لتحقيق حلم الوصول لكأس العالم مجددا، واغتنام الفرصة وعدم التفريط فى أي نقطة للحفاظ على صدارة المجموعة.



وانتظم 26 لاعبا فى معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.



ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.



كان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.