شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الأوليمبي لكوت ديفوار تصل القاهرة للقاء مصر وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة المنتخب الأوليمبي لكوت ديفوار إلى القاهرة اليوم وذلك لمواجهة منتخب مصر الأوليمبي وديا يومي 7 و11 يونيو الجاري ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 .

ووصلت البعثة الإيفوارية على دفعتين، وتجدر الإشارة إلى أن منتخب كوت ديفوار الأوليمبي اعتذر عن المشاركة فى دورة طولون بعد علمه أنها تقام لمنتخبات الشباب وترك المشاركة لمنتخب شباب كوت ديفوار الذى فاز فى أولى ودياته على نظيره شباب فرنسا بهدفين نظيفين.



ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره كوت ديفوار الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساء فى أولى ودياته بمعسكره المغلق بالقاهرة ويتدرب المنتخب يوميا تخت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى.