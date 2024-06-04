شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم النصر 3 - 1 وديا استعدادا لسيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الزمالك على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب الزمالك بميت عقبة في إطار استعدادات الأبيض لمباراة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف الزمالك مهاب ياسر في الدقيقة 13، بعدما تلقى تمريره داخل منطقة الجزاء من ناصر منسي مهاجم الفريق، ليتسلمها اللاعب ويراوغ حارس النصر ويسدد في الشباك، في حين سجل سيد شعبان هدف التعادل لفريق النصر في الدقيقة 41 .

وفى الشوط الثانى أضاف محمد عاطف الهدف الثانى ، واختتم عبد الله السعيد الأهداف في نهاية اللقاء .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من،عمر عبد العزيز و عمر جابر و أحمد رفاعي وأحمد عاطف و عبد الرحمن علي و محمد أشرف "روقا" و سيف جعفر و أحمد عبد الرحيم "إيشو" و سيد عبدالله "نيمار"و مهاب ياسر و ناصر منسي.

وسيطر الزمالك على معظم أحداث المباراة وصنع لاعبوه العديد من الفرص المحققة، نتج عنها تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 13 عن طريق مهاب ياسر،في حين لم يشكل فريق النصر خطورة على مرمى الأبيض سوى في كرة هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفى الشوط أجرى جوميز المدير الفنى للزمالك عدة تغييرات نتج عنها إحراز الفريق الأبيض لهدفين متتالين عن طريق محمد عاطف ، وعبد الله السعيد لينتهى اللقاء بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف .