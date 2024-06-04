شكرا لقرائتكم خبر عن رضا العيسوى مديرا فنيا للمنصورة فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة المنصورة برئاسة محمد البسيونى مع رضا العيسوى نجم الفريق الأسبق والذى قاد أبناء الدقهلية سابقا في العديد من المناسبات، ليتولى مهمة المدير الفنى للفريق.



وتأهل المنصورة بقيادة عبد اللطيف الدومانى لدورى المحترفين خلال الموسم المنقضى وتأهل لمباراة الفاصلة للصعود للدورة الرباعية أمام سبورتنج والتي تؤهل صاحب المركز الأول لدورى الأضواء ، إلا أنه خسر اللقاء بركلات الترجيح .



كان المنصورة قد دخل في العديد من المفاوضات مع عدد من المدربين آخرهم علاء نوح، إلا أن المفاوضات فشلت بسبب قلة المبلغ المادى المعروض .