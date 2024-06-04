العيسوي مديرا فنيا لفريق كرة القدم بنادى المنصوره

ياسر رشاد - القاهرة - أتم مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي برئاسة العميد محمد البسيوني إتفاقة مع الكابتن رضا العيسوي لقيادة فريق كرة القدم بالنادي خلال الموسم المقبل
ويتكون الجهاز الفني من:
الكابتن / أشرف الموجي – المدير الرياضي للنادي
الكابتن شريف أبو العزم – مدير الكرة
الكابتن عمر إسلام – مدرب عام
الكابتن / عبدالعزيز حسن – مدرب عام
دكتور / محمد كشك – مخطط أحمال
الكابتن جابر الجرايحي – مدرب حراس مرمي
وسيتم الإعلان عن باقي تشكيل الجهاز الفني والقطاعات الرياضية يوم الجمعة في مؤتمر صحفي بمقر النادي.