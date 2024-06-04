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العيسوي مديرا فنيا لفريق كرة القدم بنادى المنصوره

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ياسر رشاد - القاهرة - أتم مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي برئاسة العميد محمد البسيوني إتفاقة مع الكابتن رضا العيسوي لقيادة فريق كرة القدم بالنادي خلال الموسم المقبل

ويتكون الجهاز الفني من:
الكابتن / أشرف الموجي – المدير الرياضي للنادي
الكابتن شريف أبو العزم – مدير الكرة
الكابتن عمر إسلام – مدرب عام
الكابتن / عبدالعزيز حسن – مدرب عام
دكتور / محمد كشك – مخطط أحمال
الكابتن جابر الجرايحي – مدرب حراس مرمي

وسيتم الإعلان عن باقي تشكيل الجهاز الفني والقطاعات يوم الجمعة في مؤتمر صحفي بمقر النادي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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