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وزير الرياضة ورموز الأهلي في حفل مشروع القرن

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ياسر رشاد - القاهرة - تواجد عدد من رموز الأهلي القدامى في مقدمتهم طاهر أبوزيد رفقة د. أشرف صبحي والمدير الفني كولر وهاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق ، وبعض لاعبي الأهلي في حفل تدشين مشروع القرن لاستاد الأهلي.

ويعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء ، تفاصيل ما يطلق عليه مشروع القرن ، الخاص بالتطورات الإنشائية الجديدة وتأسيس ستاد الأهلي.

كان محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأحمر ، قد أشار خلال تصريحات الساعات الأخيرة عن تفاصيل الحدث قائلاً : مشروع القرن؟ كل الأمور مؤجلة للإعلان عن التفاصيل في المؤتمر مساء الثلاثاء، الملف ليس صغيرا، وسيتم  الكشف عن كافة التفاصيل خلال المؤتمر، حيث أن الاستاد يعد بمثابة الحلم للجماهير الحمراء.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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