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حسام حسن : رحلت عن الأهلي برغبتي ولا أمانع الانتقال للزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث  حسام حسن مهاجم فريق سموحة ، عن فترة لعبه الماضية مع الأهلي ، وكثرة اصاباته التي تعرض لها في مشواره مع كرة القدم.
 


وقال مهاجم سموحة ، خلال تصريحات إعلامية ..- طموحاتي بلا حدود مع سموحة ، و الإصابة عطلتني في مشواري وكان لازم اتعب بزيادة عشان ارجع ألعب أساسي .

- سموحة يمر بمرحلة إحلال وتجديد. - أحمد سامي نجح في تعديل عقلية لاعبي سموحة - هدفنا التواجد في المربع الذهبي و الوصول إلي بطولة إفريقيا - الدوري هذا الموسم صعب بسبب رغبة جميع الأندية في المنافسة .
- بيراميدز ظهر بشكل جيد هذا الموسم وقادر علي المنافسة - الأهلي المنافس الأقرب لبيراميدز علي بطولة الدوري - الزمالك يمر بمرحلة إحلال وتجديد وهو خارج المنافسة علي الدوري - الداخلية والمقاولون الأقرب للهبوط هذا الموسم - سموحة تعرض للظلم بسبب لائحة المشاركة في البطولات الإفريقية.

 - الانضمام للأهلي شرف ليا بس والتوفيق غاب عني - موسيماني مكنش مقتنع بيا ومش أنا لوحدي إللي اشتكيت من معاملته - موسيماني تعامل معي بطريقة غير لائقة ومينفعش يقولي هو أنت جبت كام جون.

 - اخترت الرحيل عن الأهلي بسبب رغبة المشاركة في المباريات - مكنتش عايز أعمل مشكلة في الأهلي بسبب موسيماني - قعدت سنة ونص علي الدكة في الأهلي وطلبت الرحيل باحترام 
- ارحب باللعب للزمالك لو تلقيت عرض رسمي - محمد عبد المنعم لازم يركز آكتر من كده ولسه عنده كتير ، بحب جمهور الأهلي جدا ويكفيني دعمه للاعبيه.
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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