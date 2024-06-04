نجم وست هام الإنجليزي على رادار الدوري السعودي

يسعى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، للتعاقد مع نجم منتخب غانا، ونادي وست هام الإنجليزي، محمد قدوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا ما ذكرته قنوات الكأس القطرية، على منصة “إكس”: “يسعى أحد الفرق الأربعة المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي لضم اللاعب الدولي الغاني محمد قدوس لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.

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ومن الفرق المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي، أربعة وهم؛ الهلال – النصر – الاتحاد – الأهلي.

وكانت أندية دوري روشن، محط أنظار العالم خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعد الميركاتو التاريخي الذي شهد التعاقد مع نجوم عالميين، سبق لهم اللعب مع كبار أندية أوروبا.

ومن جانبه، أعلن نادي النصر السعودي، عن تعاقده بشكل رسمي مع أسطورة ريال مدريد الإسباني السابق، اليوم الثلاثاء.