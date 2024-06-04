أول تعليق من الاهلي على رحيل كولر إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن رد مسؤولي الاهلي على حقيقية رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في فترة الانتقالات القادمة.

وتابعت التقارير، أن كل ما ثار في الفترة الماضية من أخبار عن رحيل كولر عن صفوف النادي الاهلي هو أمر عار تمامًا من الصحة خاصة أن مسابقة الدوري لم تنته بعد حتى الآن.

وواصلت التقارير، كل هذه شائعات المدرب مستمر مع الفريق، بل ووافق أيضًا على تجديد عقده مع الاهلي”.

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وواصلت:” لقد عقدنا جلسة مع كولر عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا، وأكد لنا تمسكه بالبقاء في القلعة الحمراء، وإنه لا يركز في شىء سوى حصد لقب الدوري”.

واستكمل:” اتفقنا مع كولر على التجديد وزيادة راتبه، وهو يشعر بالراحة داخل النادي”.

وأختتم حديثه عن العروض التي تلقاها كولر:” هذا أمر طبيعي، كولر وضع خطة للموسم المقبل، وطلب التعاقد مع بعض الأسماء، مما يعني إنه باق في الفريق”.