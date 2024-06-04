أدار 4 مباريات لـ الاهلي.. معلومات عن حكم مباراة مصر وبوركينا فاسو ضمن تصفيات كأس العالم 2026

يقدم “كورة 365″، معلومات عن حكم مباراة منتخب مصر القادمة أمام بوركينا فاسو، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام مباراة منتخب مصر، أمام بوركينا فاسو، مساء يوم الخميس المقبل 6 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتصدر الفراعنة المجموعة بست نقاط عقب الفوز في الجولتين الأولى والثانية على جيبوتي وسيراليون.

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معلومات عن حكم مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو:

الحكم بيتر واويرو كاماكو، البالغ من العمر 42 عاما، هو باحث وأستاذ رياضيات في جامعة جومو كينياتا للزراعة والتكنولوجيا.

أدار كاماكو، 4 مباريات للنادي الاهلي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام القطن الكاميروني والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-0، وأمام الترجي التونسي في الدور نصف النهائي والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-0، وأمام شباب بلوزداد الجزائري وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، وأمام مازيمبي في الدور نصف النهائي والتي فاز فيها الفريق الأحمر بنتيجة 3-0.

وفي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما الحكم الكيني، مباراة لمنتخب مصر، أمام المغرب والتي انتهت بهزيمة الفراعنة بنتيجة 2-1.