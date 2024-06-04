مبابي: "بطولة اليورو أصعب من كأس العالم.. ولم نفز باللقب منذ 24 عاما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الحالي، عن المشاركة في يورو 2024، مشيرا إلى أنها أصعب من كأس العالم.

قال مبابي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "لدي مسؤوليات كقائد لمنتخب فرنسا وطغى إعلان ريال مدريد على وجودي هنا مع المنتخب".

وأضاف: "أعتقد أن بطولة اليورو أكثر صعوبة من كأس العالم، بداية من دور المجموعات والمراحل التي تليه، نحن لم نفز باللقب منذ 24 عاما لكننا لا نضغط أنفسنا بأي شكل، نريد الاستعداد للظهور بشكل جيد".

ويخوض منتخب فرنسا مباراة ودية ضد لوكسمبورج، في العاشرة مساء غدا، استعدادا المباريات يورو 2024.

وتوج مبابي بكأس العالم مع فرنسا عام 2018، فيما حل وصيفا في نسخة 2022.

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