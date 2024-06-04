موعد مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

دخل منتخب مصر معسكر مغلق استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويخوض الفراعنة المران الأخير في المعسكر غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو.

موعد مباراة مصر ضد بوركينا فاسو

ويلاقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو يوم الخميس المقبل 6 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساء على استاد القاهرة الدولي، في المباراة الثالثة من المجموعة الأولى.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

استطاع الفراعنة الفوز في أولى مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بالفوز على جيبوتي بسداسية نظيفة، والانتصار بهدفين على سيراليون.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

1.مصر - 6 نقاط

2.بوركينا فاسو - 4 نقاط

3.غينيا بيساو - 4 نقاط

4.سيراليون - نقطة

5.إثيوبيا - نقطة

6.جيبوتي - دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ومن المقرر أن تبث اللقاءات عبر قنواتها المختلفة.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن القائمة النهائي لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وجاءت قائمة الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) ـ مصطفي شوبير (الأهلي) ـ محمد عواد (الزمالك) ـ مهدي سليمان (الاتحاد السكندري).

خط الدفاع: محمد عبد المنعم (الأهلي) ـ رامي ربيعة (الأهلي) ـ ياسر إبراهيم (الأهلي) ـ أحمد رمضان "بيكهام" (سيراميكا كليوباترا) ـ محمد هاني (الأهلي) ـ أكرم توفيق (الأهلي) ـ محمد حمدي (بيراميدز) ـ عمر كمال (الأهلي).

خط الوسط: مروان عطية (الأهلي) ـ حمدي فتحي (الوكرة القطري) ـ أحمد نبيل "كوكا"(الأهلي) ـ إمام عاشور (الأهلي) ـ أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) ـ ناصر ماهر (الزمالك) ـ محمد صلاح (ليفربول) ـ مصطفي فتحي (بيراميدز) ـ محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور)، إبراهيم عادل (بيراميدز).

خط الهجوم: مصطفي محمد (نانت) - محمد الشامي (الإسماعيلي) - أحمد أمين أوفا (إنبي) - محمد شريف (الخليج السعودي).

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