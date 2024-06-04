"سألوه".. تعليق ساخر من أحمد الطيب بشأن عدم مشاركة زيزو مع منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد خيري-هند عواد:

نشر المعلق الرياضي أحمد الطيب، رسالة ساخرة بشأن عدم مشاركة أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك مع منتخب مصر.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "سألوه، من أحسن لاعب فى مصر؟ أجاب فوراً، طبعاً زيزو لاعب الزمالك خاصة أنه يلعب في ثلاثة مراكز 7 و 10 و 11، ثم سألوه ضع تشكيل تراه مناسبا لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟ أجاب ووضع 11 لاعباً ليس من بينهم زيزو، اللي قال عليه أنه أحسن لاعب في مصر".

ويواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في العاشرة مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

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