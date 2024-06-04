بمهارة خاصة.. وسام أبو علي يظهر في تدريبات منتخب فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ظهر مهاجم النادي الأهلي، وسام أبو علي، في التدريبات الجماعية لمنتخب فلسطين استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر وسام عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" مقطع فيديو وهو في التدريبات ويجري مهارة خاصة.

وشهدت قائمة منتخب فلسطين تواجد وسام أبو علي لاعب الأهلي، وياسر حمد مدافع الزمالك، لمباراتي لبنان وأستراليا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل منتخب فلسطين المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق 5 نقاط عن المتصدر أستراليا.

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