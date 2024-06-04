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عبدالله السعيد يسجل أول أهدافه.. فوز الزمالك على النصر وديا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتهت مباراة الزمالك والنصر الودية، بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف، وأقيمت المباراة على ملعب النادي ضمن استعدادات الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في .

وسجل ثلاثية الزمالك كل من، مهاب ياسر في الدقيقة 13، محمد عاطف في الدقيقة 77، وعبدالله السعيد في الدقيقة 86 ، فيما سجل سيد شعبان هدف النصر الوحيد.

وخاض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، عمر عبد العزيز

خط الدفاع، عمر جابر، أحمد رفاعي، أحمد عاطف، عبد الرحمن علي

خط الوسط، محمد أشرف "روقا"، سيف جعفر، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، سيد عبدالله ""، مهاب ياسر

خط الهجوم، ناصر منسي

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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