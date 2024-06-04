تغطية خاصة.. حفل الأهلي لتدشين مشروع القرن (بث مباشر)

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد القرش:

تحرير: هند عواد - محمد القرش:

يعقد النادي الأهلي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، حفل تدشين استاد خاص بالنادي "مشروع القرن".

ويقام الحفل في النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية البارزة.

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نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع "فيسبوك"، صورا من افتتاح حفل تدشين مشروع القرن، المقام حاليا في فرع النادي بالشيخ زايد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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يقام الآن حفل تدشين استاد النادي الأهلي الجيدة، في حفل خاص بفرع النادي بالشيخ زايد، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية البارزة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اللحظات الأخيرة قبل انطلاق حفل تدشين مشروع القرن (صور)

يقيم النادي الأهلي، في التاسعة والنصف مساء اليوم، حفلا لتدشين "مشروع القرن"، وذلك لتوقيع عقود إنشاء ستاد النادي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا