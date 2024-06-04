"بعد الخسارة من صنداونز بخماسية".. كريم نيدفيد يشكر مجلس إدارة النادي الأهلي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يقام الآن حفل تدشين استاد النادي الأهلي، في حفل خاص بفرع النادي بالشيخ زايد، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية البارزة.

وقبل بداية الحفل، قال طاهر محمد طاهر: "الأهلي أكبر نادي في إفريقيا ومن الطبيعي أن يملك استاد خاص به، ونتمنى أن يملأ الجمهور الاستاد".

ومن جانبه، أضاف كريم نيدفيد قبل الحفل: "أشكر مجلس إدارة الأهلي الذي صبر على الجيل الحالي بعد الخسارة من صنداونز بخماسية، ودعمه حتى وصل للمرحلة الحالية من الإنجازات".

وواصل: "بيراميدز فارق عنا في عدد النقاط لكن لدينا مباريات مؤجلة، وهذا يضعنا تحت الضغط أكثر، لأن علينا حصد أكبر عدد من النقاط لنعود إلى مكاننا الطبيعي".

وأتم خالد العوضي مدير النشاط الرياضي: "أجمل شيء أن تحضر حفل الإعلان عن استاد الأهلي مثل كل أندية العالم الكبرى".

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