شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني والطيب وسلمى هاني يتأهلون لربع نهائي بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، نور الشربيني، سلمى هاني، ونور الطيب، إلى الدور ربع النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها برمنجهام خلال الفترة بين 2 إلى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

فوز نور الشربيني على ساتومي واتنبي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 9-11, 11-3, 11-3.

فوز سلمى هاني على البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 14-12, 11-5, 11-8.

فوز نور الطيب على هنا رمضان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-5, 11-4.

هزيمة يوسف إبراهيم أمام الويلزي جويل مكين بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 10-12, 9-11, 11-8, 11-8.

هزيمة يوسف سليمان أمام البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-6, 12-10.