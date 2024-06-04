شكرا لقرائتكم خبر عن التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق حفل تدشين مشروع القرن فى الأهلى ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النادى الاهلي من تحضيرات تدشين حفل انطلاق مشروع القرن في فرع النادى بالشيخ زايد.

ينظم مسئولو النادي الأهلي، حفلا كبيرا في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل استاد الأهلي الذي سيُقام في فرع الشيخ زايد، وموعد البدء فيه وطريقةالتمويل وكل التفاصيل الخاصة بتحقيق حلم كل الجماهير الأهلاوية.

وقام مجلس إدارة النادي الأهلي بتقديم الدعوة لعدد كبير من المسئولين عن الرياضة المصرية و الوزراء ومحافظي القاهرة والجيزة لحضور الحفل الذي تقرر أن تكون مدته 70 دقيقة، ومن المقرر أن يُعلن الأهلي تفاصيل مشروع استاد الأهلي وما تم خلال الفترة الماضية من مفاوضات مكثفة واتفاقات مع شركات ستقوم بتنفيذ هذا المشروع العملاق الذي سيتضمن ملاعب فرعية ومتحف ومستشفى طبي وفندق.



وكان مسئولو النادي الألي يسابقون الزمن ويبحثون عن أفضل التصميمات وأفضل العروض المقدمة والمتاحة لتنفيذ المشروع الحلم، لاسيما وأن الاستاد هو العمل الذي يخطط له المجلس الأحمر منذ فترة طويلة، ويعتبر المشروع الوحيد الذي لم يتم تنفيذه من البرنامج الانتخابي لمجلس الإدارة الحالي، قبل أن يستعد لإزاحة الستار عن أحد أهم إنجازات المجلس الحالي.



استعدادات الاهلي



احد الممرات في الحفل



استعدادات الاهلي



تجهيزات كبري للحفل