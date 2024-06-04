شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة وطاهر أبوزيد وكولر وأبوريدة يظهرون في حفل مشروع القرن بالنادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي وطاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق وهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولي الفيفا وأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق وحسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر وشريف عبد الفضيل نجم الاهلي الأسبق في حفل مشروع القرن المقام حاليا في فرع النادي بالشيخ زايد .

كما حضر مصطفي عبده ، عبد الحميد حسن ورضا شحاته ومجدى طلبة وعبد المنعم شطة وأمير عبد الحميد نجوم الاهلي السابقين .

ينظم مسئولو النادي الأهلي ، حفلا كبيرا مساء اليوم الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل استاد الأهلي الذي سيُقام في فرع الشيخ زايد، وموعد البدء فيه وطريقةالتمويل وكل التفاصيل الخاصة بتحقيق حلم كل الجماهير الأهلاوية.

وقام مجلس إدارة النادي الأهلي بتقديم الدعوة لعدد كبير من المسئولين عن الرياضة المصرية و الوزراء ومحافظي القاهرة والجيزة لحضور الحفل الذي تقرر أن تكون مدته 70 دقيقة ، ومن المقرر أن يُعلن الأهلي تفاصيل مشروع استاد الأهلي وما تم خلال الفترة الماضية من مفاوضات مكثفة واتفاقات مع شركات ستقوم بتنفيذ هذا المشروع العملاق الذي سيتضمن ملاعب فرعية ومتحف ومستشفى طبي وفندق.

وكان مسئولو النادي الألي يسابقون الزمن ويبحثون عن أفضل التصميمات وأفضل العروض المقدمة والمتاحة لتنفيذ المشروع الحلم، لاسيما وأن الاستاد هو العمل الذي يخطط له المجلس الأحمر منذ فترة طويلة، ويعتبر المشروع الوحيد الذي لم يتم تنفيذه من البرنامج الانتخابي لمجلس الإدارة الحالي، قبل أن يستعد لإزاحة الستار عن أحد أهم إنجازات المجلس الحالي.