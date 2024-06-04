شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يحضر حفل استاد الأهلي بالعكازين برفقة لاعبو الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص التونسى على معلول لاعب فريق الاهلى على حضور حفل ستاد الاهلى المقام حاليا بفرع الشيخ زايد رغم الإصابة التي تعرض لها اللاعب بالرباط الصليبى مرتدى العكازين برفقة زملائة في الفريق.

بينما جاء أيضا في الحضور فتحى مبروك وزكريا ناصف وأسامة حسنى وشادى محمد وإبراهيم سعيد وخالد بيبو ولاعبو الفريق الأحمر عمرو السولية ومحمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات وكريم نيدفيد وطاهر محمد طاهر.

ينظم مسئولو النادي الأهلي ، حفلا كبيرا في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل استاد الأهلي الذي سيُقام في فرع الشيخ زايد، وموعد البدء فيه وطريقةالتمويل وكل التفاصيل الخاصة بتحقيق حلم كل الجماهير الأهلاوية.

وقام مجلس إدارة النادي الأهلي تقديم الدعوة لعدد كبير من المسئولين عن الرياضة المصرية و الوزراء ومحافظي القاهرة والجيزة لحضور الحفل الذي تقرر أن تكون مدته 70 دقيقة ، ومن المقرر أن يُعلن الأهلي تفاصيل مشروع استاد الأهلي وما تم خلال الفترة الماضية من مفاوضات مكثفة واتفاقات مع شركات ستقوم بتنفيذ هذا المشروع العملاق الذي سيتضمن ملاعب فرعية ومتحف ومستشفى طبي وفندق.

وكان مسئولو النادي الألي يسابقون الزمن ويبحثون عن أفضل التصميمات وأفضل العروض المقدمة والمتاحة لتنفيذ المشروع الحلم، لاسيما وأن الاستاد هو العمل الذي يخطط له المجلس الأحمر منذ فترة طويلة، ويعتبر المشروع الوحيد الذي لم يتم تنفيذه من البرنامج الانتخابي لمجلس الإدارة الحالي، قبل أن يستعد لإزاحة الستار عن أحد أهم إنجازات المجلس الحالي.