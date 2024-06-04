ديوكوفيتش ينسحب من رولان غاروس ويتنازل عن الصدارة العالمية

الرياص - اسماء السيد - باريس : انسحب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب والمصنف أوّل عالمياً في كرة المضرب، من ربع نهائي بطولة رولان غاروس، حسب ما أعلن منظّمو ثانية البطولات الأربع الكبرى الثلاثاء، بسبب "إصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى" اكتُشفت خلال التصوير بالرنين المغناطيسي.

وكان مقرراً أن يلتقي ديوكوفيتش البالغ من العمر 37 عامًا والذي تعرّض للإصابة خلال مباراته في ثمن النهائي ضد الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو والتي أكملها باستخدام جرعة عالية من مضادات الالتهاب، مع النرويجي كاسبر رود الأربعاء ولكن "اضطر إلى الانسحاب"، وفقًا لبيان منظمي البطولة.

ضياع فرصة "الرقم القياسي"

وكان ديوكوفيتش الذي كان يسعى الى إحراز لقبه الخامس والعشرين في الغراند سلام والانفراد بالرقم القياسي في حقبتي الهواة والاحتراف، أوضح عقب فوزه على سيروندولو 6- 1 و5- 7 و3- 6 و7- 5 و6- 3 في مباراة ماراثونية استغرقت أربع ساعات و37 دقيقة، أنه ليس واثقاً من قدرته على خوض ربع النهائي بسبب الاصابة التي تعرّض لها في ركبته اثر انزلاقه في الشوط الثالث من المجموعة الثانية.

وقال "في الأسابيع الأخيرة، شعرت ببعض الانزعاج في ركبتي اليمنى، لكن لا علاقة لذلك بإصابة مقلقة. لقد لعبت بهذه الاصابة في دورات ولم يحدث أي شيء حتى اليوم. لكن في الشوط الثالث من المجموعة الثانية، تزحلقت، وأثَّر ذلك على ركبتي".

"لا أعرف ماذا سيحدث غداً"

وأضاف "لا أعرف ماذا سيحدث غدًا أو بعد غد، ولا إذا كنت سأتمكن من دخول الملعب واللعب"، موضحًا أن إصابته مرتبطة بنقص التراب في الملعب وأنه اضطر إلى إكمال المباراة بفضل مضادات الالتهاب.

وكان الإيطالي يانيك سينر أكبر مستفيد من انسحاب ديوكوفيتش حيث ضمن صدارة التصنيف العالمي حيث كان يتعيّن على الصربي بلوغ المباراة النهائية لضمان بقائه على عرش تصنيف الكرة الصفراء.

وسيصبح سينر البالغ من العمر 22 عاماً، الإثنين أول إيطالي في صدارة التصنيف العالمي، بغض النظر عن نتيجته في رولان غاروس حيث يخوض ربع النهائي الثلاثاء ضد البلغاري غريغور ديميتروف العاشر.