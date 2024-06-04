شكرا لقرائتكم خبر أخضر الجامعات للصالات يستعد لبطولة الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد منتخب الجامعات السعودية للمشاركة في البطولة الدولية الجامعية لكرة قدم الصالات، والتي ستقام بجمهورية الصين الشعبية للفترة من 10 إلى 16 يونيو. ويقيم أخضر الجامعات معسكرا داخليا بالمنطقة الشرقية يخوض خلالها العديد من المباريات الودية. وسيضم الوفد الذي يرأسه رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد المزيني، (14) لاعبا يمثلون العديد من الجامعات السعودية، وهم (صالح الدوسري، عبدالرحمن الدهان، فهد الجهني، الوليد الصالحي، ثامر أبوسعيد، محمد الشيتي، ياسر المباركي، عبدالملك مرديني، محمد النعيمي، عبدالرزاق الشنقيطي، مالك الثقفي، فهد التميمي، عبدالله اليزيدي، عمر الغامدي).

كانت هذه تفاصيل خبر أخضر الجامعات للصالات يستعد لبطولة الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.