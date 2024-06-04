نيمار يرفض التخلي عن الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد النجم البرازيلي نيمار الذي يغيب عن الملاعب منذ 7 أشهر، أنه يحرز تطورا «مؤلما» في عملية تعافيه من الإصابة والعملية الجراحية التي خضع لها في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى، نافيا ما يشاع عن تركه الهلال السعودي للعودة إلى فريق بداياته سانتوس.

نيمار نفى خلال مقابلة مع قناة «باند سبورت» وجود أي خطط للعودة إلى البرازيل، مؤكدا رغبته إكمال عقده مع الهلال ومساعدة الفريق على الفوز الموسم القادم وتعويض هذا الموسم، مضيفا «كل تلك مجرد إشاعات كاذبة، لا يوجد لدي أي خطط للعودة إلى سانتوس رغم مكانة النادي في قلبي ورغبتي الأكيدة بالعودة له يوما ما.

تركيزي مع الهلال، أريد تقديم موسم عظيم بعد غيابي عن الموسم الجاري».

وانضم نيمار إلى الهلال في أغسطس 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة ضخمة لكنه أصيب في 17 أكتوبر خلال مباراة دولية لمنتخب بلاده، وهذا ما حرمه من المشاركة أغلب الموسم مع الهلال الذي بصم على موسم قوي شهد سلسلة تاريخية للانتصارات المتتالية بلغت 34 مباراة وتوج بثنائية الدوري والكأس المحليين.

مع هذا، فقد غذى نيمار الإشاعات التي تتحدث عن إمكانية انضمامه إلى صديقه ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي، وذلك بالتأكيد على قوة العلاقة التي تجمعه بزميله السابق في برشلونة وحديثهما المستمر عبر الهاتف.

ولن يكون نجم برشلونة الإسباني السابق بصحبة المنتخب البرازيلي خلال مشاركته في بطولة كوبا أمريكا المقررة في الولايات المتحدة بين 20 يونيو و14 يوليو، ويقول: هذا الأمر «يحزنني. من المؤسف أن أضطر إلى البقاء بعيدا، لكني سأساندهم بطبيعة الحال».

وتابع «أتمنى أن تتمكن البرازيل من الفوز، نملك الفريق القادر على تحقيق ذلك بوجود لاعبين يتمتعون بمستوى عال»، مشيدا بشكل خاص بمهاجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور الذي توج السبت مع النادي الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا وسجل هدفا في المباراة النهائية ضد بوروسيا دورتموند الألماني (2-0).