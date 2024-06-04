شكرا لقرائتكم خبر أليسون ينتظر عرضا ماليا مغريا من أندية روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يضع العديد من أندية دوري روشن السعودي التعاقد مع حراس مرمى جدد على رأس أولوياتها خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، ويعد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول أحد أهم الأهداف المتاحة.

النصر والاتحاد على رأس الأندية الساعية للتعاقد مع حراس جدد، خاصة مع رحيل دافيد أوسبينا ووليد عبد الله عن الأول، والمستوى المتواضع الذي أظهره عبد الله المعيوف ورحيل مارسيلو جروهي عن الثاني.

الصحفي المختص بسوق الانتقالات، رودي جاليتي، أكد أن أليسون مستهدف بالفعل من الأندية السعودية، مشيرا إلى أن رغبة اللاعب هي البقاء في أوروبا، سواء مع ناديه الإنجليزي أو غيره، وذلك لمواصلة اللعب في دوري الأبطال والأهم للحفاظ على مكانه في المنتخب البرازيلي، خاصة مع منافسة إيديرسون وبينتو له.

وأكد جاليتي أن هذا لا يعني إغلاق الباب تماما بواسطة اللاعب البرازيلي في وجه الأندية السعودية، بل أفادت مصادر مقربة منه أنه سيستمع للعروض القادمة ويدرسها جيدا، وقد وصف الصحفي المخضرم انتقال أليسون للسعودية بالصعب ولكن ليس مستحيلا.

جاليتي أوضح أن شرطا واحدا سيقنع أليسون وليفربول بقبول الانتقال لأحد الأندية السعودية، وهو تقديم عرض مالي ضخم جدا.

وأشارت تقارير أن مدرب ليفربول الجديد أرني سلوت، يدرك صعوبة مهمته في إقناع أليسون بالبقاء، خاصة مع العروض المغرية من دوري روشن.

ويأمل سلوت في أن يظل الحارس البرازيلي مع الفريق، مؤكدا على رغبة أليسون في البقاء في أوروبا، خاصة وأنه سيبنى مشروع «الريدز» الجديد معتمدا عليه بجانب باقي النجوم.

وكان أليسون انتقل إلى ليفربول عام 2018، وأسهم في تحقيق عدة ألقاب، أهمها دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».