الألماني ماتياس يايسليه أكثر المدربين استمرارية مع الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتصدر الألماني ماتياس يايسليه المدير الفني للأهلي قائمة أكثر مدرب قاد الفريق الكروي الأول بالنادي خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين في المواسم الثمانية الأخيرة، بالتساوي مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش وهي الفترة التي شهدت ابتعاد الفريق الأخضر عن منصات التتويج ومعانقة الذهب حيث كان موسم 2015-2016 استثنائيا للأهلي بعد تحقيقه الثلاثية الشهيرة (الدوري، كأس الملك، السوبر) ليختفي بعد ذلك ويبتعد عن البطولات.

ويملك ماتياس وفلادان في رصيدهما 34 جولة قادا من خلالها الفريق فنيا ويملك الأول فرصة الانفراد بصدارة الأكثر قيادة للفريق بحكم أنه المدرب الحالي للفريق وقضى معه الموسم الماضي كاملا ولا يزال مستمر في منصبه الموسم القادم مما يجعله يتجاوز رقم الـ 34 جولة.

المدرب التاريخي

ويأتي خلفهما السويسري كريستيان جروس المدرب التاريخي للفريق وقاد الأهلي في مناسبتين بعد المرة الأولى التي شهدت تحقيق الدوري وكأس الملك 2015-2016 إلا إن جروس لم يستطع تحقيق أي انجاز في مرتين عاد فيها لتدريب الفريق، واستمرت عودته الأولى 22 جولة موسم 2016-2017 بينما العودة الثانية موسم 2019-2020 درب الفريق في 11 جولة ليكون المجموع 33 جولة بفارق مباراة عن فلادان.

الأوكراني ريبيروف

ويحتل المركز الرابع في القائمة المدرب الأوكراني سيرجي ريبيروف الذي قاد الدف الفني للأهلي موسم 2017-2018 واستمر إلى نهاية الموسم وهو المدرب الوحيد الذي قاد الفريق طوال موسم كامل من بعد الثلاثية ولم تتم إقالته إلا بعد نهاية الدوري محتفظا برصيد 26 جولة.

يشار إلى أن السويسري كريستيان غروس صانع التاريخ مع الأهلي يملك أطول سلسلة مدرب درب الفريق خلال منافسات دوري المحترفين بواقع 85 جولة إلا أنه بعد تحقيقه البطولات مع قلعة الكؤوس وتتويج النادي ببطولة الدوري بعد غياب طويل قرر الرحيل، وغاب بعدها الفريق عن تحقيق البطولات وأتى بعده الكثير من المدربين لم يستمر أغلبهم لفترة طويلة.

منصات التتويج

ويأمل جمهور الأهلي أن يستطيع ماتياس يايسليه المدرب الحالي إعادة الفريق إلى منصات التتويج ومعانقة الذهب من جديد خصوصا أنه المدرب الوحيد منذ تحقيق الفريق للثلاثية الذي استمر في منصبه من بداية الموسم وحتى نهايته ولازال يقود الفريق على خطى جروس الذي قدم للأهلي صيف موسم 2014-2015 ونافس في موسمه الأول على الدوري وخسره ثم استمر في منصبه ليحقق الموسم التالي (2015-2016 ) لقب الدوري وكأس الملك قبل أن يرحل ويتمنى الأهلاويين أن يكون ماتياس يايسليه على خطى غروس.

مدربو الأهلي بعد الثلاثية: