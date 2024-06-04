يوفنتوس ينهي عقد أليجري بالتراضي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن توصله لاتفاق مع المدرب ماسيميليانو أليجري لإنهاء عقده رسميا بالتراضي.

وقرر يوفنتوس إقالة أليجري الشهر الماضي بسبب «سلوكيات معينة» عدها غير متوافقة مع قيمه.

وجاء ذلك ردا على طرد أليجري (56 عاما) بسبب احتجاجه الشديد على أحد القرارات التحكيمية خلال فوز فريقه على أتالانتا في نهائي بطولة كأس إيطاليا.

وجاء في بيان للنادي «يؤكد نادي يوفنتوس لكرة القدم وماسيميليانو أليجري أنهما اتفقا بشكل متبادل على إنهاء التعاقد في نهاية الموسم الحالي».

أضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «يود النادي أن يشكر أليجري على كل الإنجازات الرياضية التي حققها مع الفريق في الأعوام الأخيرة، ويتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية».

وكان يوفنتوس قد أعلن إقالة أليجري من منصبه في 17 مايو الماضي، بعد يوم واحد فقط من التتويج بلقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا (1-0).

ورغم الفوز بالكأس إلا أن إدارة يوفنتوس شعرت أن أليجري لم يتصرف بشكل متوافق مع القيم الأساسية للنادي، بعدما فقد أعصابه على خط التماس وخلع سترته وألقاها على الأرض.

كما كانت هناك مزاعم بأن أليجري وجه تهديدات خطيرة تجاه أحد الصحفيين في النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس بملعب الأوليمبيكو، ليقرر اليوفي إقالته من منصبه.

وبذلك اختتم أليجري ولايته الثانية مع يوفنتوس، الذي توج معه بخمسة ألقاب في الدوري الإيطالي، وقاده لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في ولايته الأولى، التي استمرت ما بين عامي 2014 و2019، لكنه لم يتمكن من تكرار هذا النجاح بعد عودته للفريق عام 2021.