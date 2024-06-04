لوكلير يكسر لعنة موناكو ويتوج بجائزة الفورمولا 1

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت خلال السبوع الماضي فعاليات جائزة موناكو للفورمولا 1 على حلبة مونتي كارلو، وهي الجولة الثامنة من منافسات الموسم الحالي للبطولة، وتوج شارل لوكلير سائق فريق الفيراري بالجائزة، بينما حل الأسترالي أوسكر بياستري ثانيا، وأتى الإسباني كارلوس ساينز سائق الفيراري ثالثا، ليسجل بذلك لوكلير فوزه الأول هذا العام.

الفوز التاريخي

احتفل أخيرا السائق المونغاسكي شارل لوكلير بفوزه الأول على أرضه وبين جمهوره، ولم يسبق له في 5 مشاركات سابقة الفوز والاحتفال على حلبة مونتي كارلو في موطنه ومسقط راسه موناكو، إلا أنه أتى أخيرا ولم يكن مجرد انتصار عادي، حيث إن لوكلير من بداية الأسبوع أعطى الانطباع عن رغبته بكسر هذه اللعنة وفك العقدة وتحقيق الفوز، حيث من خلال حصص التجارب التأهيلية كان أداؤه في القمة مرورا بالتصفيات التأهيلية، محققا قطب الانطلاق وبعد ذلك حقق الفوز بعد محافظته على الصدارة منذ الانطلاق وحتى نهاية السباق ليحتفل بالفوز مع جمهوره وأبناء مدينته، وكان انتصارا عاطفيا مهما لشارل.

تراجع الريدبول

تراجع حامل اللقب فريق الريدبول خلال سباق موناكو الأخير وكانت نتائج الفريق غير جيدة خصوصا بعد تعرض سائقه المكسيكي سيرجو بيريز لحادث قوي عقب انطلاق السباق خرج منه سالما، وهو ما ذكره زميله ماكس فريستابن الذي أكد بعد مشاهدة الحادث أن تشيكو خرج سليما من هذا الاصطدام، ونتج عن هذا الحادث فقدان الفريق الفرصة في تسجيل النقاط بكلتا السيارتين.

وعول الفريق على حامل اللقب لبطولة السائقين ماكس فريستابن ومتصدر بطولة العام الحالي أيضا على صنع الفارق في سباق موناكو، إلا أنه خلال التصفيات التأهيلية احتك في الجدار مما جعله يفقد الفرصة أن يكون في المقدمة، واضطر أن ينطلق سادسا محصورا بين سيارتي المرسيدس، ولضيق الحلبة وصعوبة التجاوز خلالها استمر ماكس سادسا حتى نهاية السباق إلا أن فريستابن لا يزال في صدارة الترتيب العام برصيد 169 نقطة وبفارق 31 عن الوصيف.

فريق آربي الياباني

استطاع سائق فريق آربي الياباني يوكي تسونودا مواصلة أدائه المميز في آخر السباقات، حيث انهى السباقات الماضية على التوالي ضمن المراكز العشرة الأولى، مما يعني تسجيله للنقاط، مما ساهم في وصول فريقه للمركز السادس في ترتيب بطولة الصانعين برصيد 24 نقطة بعد نهاية الجولة الثامنة من منافسات البطولة.

وبدأ الياباني تسجيل النقاط خلال جائزة أستراليا الكبرى في الجولة الثالثة، ومنذ تلك الجولة واصل حصد النقاط مسخرا كل طاقته ومهاراته في استخراج كل شيء ممكن من السيارة والوصول لخط النهاية بأفضل مركز ممكن، وقد سجل النقاط في كل السباقات التي تلت أستراليا وصولا إلى موناكو باستثناء سباق الصين الذي اضطر أن ينسحب ولم يكمل السباق.

وأكد تسونودا تفوقه على زميله في الفريق دانيل ريكاردو، حيث جمع الأخير 5 نقاط فقط مقابل 19 نقطة للساموراي الياباني.

بعد جائزة موناكو:

حقق شارل لوكلير فوزه التاريخي الأول على أرضه وبين جمهوره.

سجل فريق فيراري بوديم مزدوج للمرة الثانية هذا العام بعد سباق أستراليا.

أصبح الفارق بين المتصدر ماكس والوصيف لوكلير 31 نقطة بعد سباق موناكو.

كان سباق موناكو تنافسيا بين الفيراري ومكلارين، حيث حصدوا المراكز الأربعة الأولى.

انهى حامل اللقب ماكس فريستابن السباق سادسا ولم يستطع تجاوز صاحب المركز الخامس راسل.

بفوز شارل لوكلير أصبح 4 سائقين فائزين بسباقات هذا الموسم ماكس، ساينز، نوريس، ولوكلير.

بوديم موناكو: