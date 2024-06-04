5 نجوم من المنتظر تألقهم في أمم أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، التي ستنطلق في ألمانيا هذا الشهر، تواجد العديد من نجوم القارة العجوز.

وفي هذه السطور، تستعرض وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أبرز نجوم البطولة المنتظرين.

فيل فودين

حظي فودين بموسم رائع مع مانشستر سيتي، حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي، وسيدخل بطولة أمم أوروبا وهو يعلم أنه واحد من أفضل اللاعبين في القارة، وخاض فودين (24 عاما) موسما رائعا لعب خلاله دورا قياديا مع مانشستر سيتي؛ ليكون التحدي الآن في مدى قدرة جاريث ساوثجيت، المدير الفني للفريق، على إخراج أفضل ما لديه مع المنتخب الإنجليزي، بالإضافة لوجود نجوم شباب آخرين في صفوف الفريق مثل جود بلينجهام وديكلان رايس وبوكايو ساكا.

جود بلينجهام

رغم أنه ما زال في الـ20 من عمره، إلا أن بلينجهام نجح في تقديم نفسه كنجم عالمي بعد موسم أول رائع مع ريال مدريد الإسباني، حيث سجل 23 هدفا وصنع 11، وفاز فريقه بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، كما أنه سبق له المشاركة مع منتخب بلاده إنجلترا في كأس العالم 2022، لكنه تطور منذ ذلك الحين ليصبح اللاعب الذي تعقد عليه الجماهير الإنجليزية الآمال من أجل التتويج بلقب كبير.

جمال موسيالا

يعد جناح بايرن ميونخ هو النجم الأبرز في الجيل الحالي للمنتخب الألماني، حيث يسعى الفريق لاستعادة مكانته على المستوى الدولي بعد سنوات من التخبط، ويمكن لموسيالا أن يقدم العديد من الخدمات لفريقه من خلال سرعته وقدرته على المرور وسط اللاعبين، ومع تسجيله لعشرة أهداف وصناعته لستة في موسم محبط للفريق البافاري في بطولة الدوري الألماني، يمكنه أن يكون الرجل الرئيس الذي يمكنه قيادة ألمانيا للتألق على أرضها.

كيليان مبابي

عزز مبابي مكاناته كواحد من أفضل لاعبي العالم، حينما قدم بطولة كبيرة في كأس العالم 2022 في قطر، حينما سجل ثمانية أهداف للمنتخب الفرنسي، بما في ذلك ثلاثة أهداف (هاتريك) في نهائي البطولة، كما قدم موسما رائعا مع باريس سان جيرمان، وسيحتاج المنتخب الفرنسي لسرعته وقوته من أجل التتويج بلقب أمم أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2000.

لامين يامال

إن مشاركة يامال في 51 مباراة مع برشلونة رغم أنه لم يتخط 16 عاما توضح أن لامين يامال، لاعب المنتخب الإسباني، سيكون نجم جيله بمهارته وثقته بالنظر لسنه الصغيرة، وسيكون يامال متواجدا مع منتخب إسباني شاب يأمل في أن يقود منتخب بلاده لنهائي البطولة، والذي سيقام بعد أيام من بلوغه عامه السابع عشر.

