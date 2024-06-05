شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 4 – 6 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4 – 6 – 2024 فى مقدمتها، وزير الرياضة وطاهر أبوزيد وكولر وأبوريدة يظهرون في حفل مشروع القرن بالنادى الأهلى.

وزير الرياضة وطاهر أبوزيد وكولر وأبوريدة يظهرون في حفل مشروع القرن بالنادى الأهلى

حضر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي وطاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق وهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولي الفيفا وأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق وحسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر وشريف عبد الفضيل نجم الاهلي الأسبق في حفل مشروع القرن المقام حاليا في فرع النادي بالشيخ زايد .

حسام حسن يعقد مؤتمرا صحفيا غدا للحديث عن مواجهة بوركينا فاسو

يعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمرا صحفيا في السابعة مساء غدا الأربعاء، للحديث عن مواجهة بوركينا فاسو المقرر لها الخميس في تصفيات كأس العالم.

مران مفتوح للمنتخب أمام الإعلام غدا لمدة 15 دقيقة

يفتح مسئولو منتخب مصر التدريب الأخير قبل مواجهة بوركينا فاسو، أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة وذلك قبل خوض لقاء الجولة الثالثة من تصفيات المونديال أمام منتخب الخيول.

الأهلى يحسم مصير عمرو السولية بسبب العضلة الضامة

يخضع عمرو السولية لاعب وسط الأهلى لفحص طبى جديد على هامش تدريبات فريقه لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية أو استمرار أداء برنامجه التأهيلي، بعدما اشتكى اللاعب من الإصابة بشد فى العضلة الضامة، وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى مكثف فى ألفترة الماضية للتخلص من تلك الإصابة والتماثل للشفاء.

العروض الخارجية تهدد صفقة الأهلى مع محمد كانوتيه مهاجم بوركينا فاسو

يكثّف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع محمد كانوتيه مهاجم منتخب بوركينا فاسو من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم المقبل، فى الوقت الذى تشهد فيه هذه المفاوضات تهديدا لاتمامها، بسبب رغبة أندية عديدة في السعودية وقطر وأوربا منها فيردر بريمن ومعهم بيراميدز في ضم مهاجم منتخب بوركينا فاسو الذي سيلعب مع منتخب بلاده أمام منتخب مصر مساء بعد غد ، الخميس، بالقاهرة في تصفيات مونديال 2026 .

الأهلي يتفاوض مع مدافع الدحيل حول الراتب السنوي لحسم الصفقة

كثف النادي الأهلي قنوات الاتصال مع يوسف أيمن مدافع نادي الدحيل القطري للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية التي ستنطلق بعد أسابيع قليلة.

الزمالك يهزم النصر 3 - 1 وديا استعدادا لسيراميكا بالدورى

فاز الزمالك على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب الزمالك بميت عقبة في إطار استعدادات الأبيض لمباراة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.