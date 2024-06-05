رئيس شركة الأهلي : تدشين مشروع القرن لحظة تاريخية للنادي وجماهيره

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء، إنه يشعر بالفخر والسعادة بالمشاركة في هذه اللحظات التاريخية، بالإعلان عن تدشين مشروع القرن بعد عامين ونصف العام من العمل الجاد.

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جاء ذلك في مستهل كلمته خلال حفل النادي الأهلي الذي أقيم مساء اليوم بفرع النادي بالشيخ زايد للإعلان عن البدء في انشاء استاد الأهلي «مشروع القرن».

وأضاف محمد كامل أن الجميع كان على يقين من الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية، وأن يصبح حلم استاد الأهلي حقيقة بالفعل، مؤكدًا أن هذا المشروع بدأ بخطوة كبيرة وتساؤل حول أهمية وجود استاد خاص بجمهور الأهلي العظيم، موضحًا أن الفكرة أخذت وقتًا طويلًا لكي تدخل حيز التنفيذ.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء أنه يتواجد في هذا الحفل برفقة زملائه في التحالف لرد الدين لجماهير الأهلي الوفية التي تستحق أن يكون لدى ناديها ملعب يليق بهم.

وأوضح أن مشروع استاد الأهلي والمدينة الرياضية سوف يتكلف 12 مليار جنيه، ويقام على مساحة 43 فدانًا، مؤكدًا أن المشروع يتماشى مع رؤية الدولة المصرية التي تهتم بالجانب الرياضي بشكل جاد وتولي له اهتمامًا كبيرًا.

وأثنى محمد كامل على إنجازات مجلس إدارة النادي الأهلي وإدارته التنفيذية، مؤكدًا أنهم يعملون في صمت تام ويقومون بعمل رائع دائمًا، كما أشاد بالدور الكبير للراحل العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأكد أنه كان على تواصل دائم معه حتى أيام قليلة قبل أزمته الصحية، للتعرف على ما وصل إليه مشروع القرن.