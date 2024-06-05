موعد أول ظهور لمبابي بقميص ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - تقارير صحفية إسبانية، عن أول ظهور للنجم الفرنسي كيليان مبابي، المنتقل حديثا إلى نادي ريال مدريد الإسباني، بعد إعلان التعاقد معه.

ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة “ماركا” الإسبانية التي أكدت بأنه من المقرر أن يغيب كيليان مبابي عن جولة ريال مدريد التحضيرية للموسم المقبل المقرر إقامتها في الولايات المتحدة”.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأنه يأتي ذلك في حال وصل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2024، المقرر لها في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو في استضافة ألمانيا.



أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن أول ظهور للنجم الفرنسي كيليان مبابي، المنتقل حديثا إلى نادي ريال مدريد الإسباني، بعد إعلان التعاقد معه.

ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة “ماركا” الإسبانية التي أكدت بأنه من المقرر أن يغيب كيليان مبابي عن جولة ريال مدريد التحضيرية للموسم المقبل المقرر إقامتها في الولايات المتحدة”.