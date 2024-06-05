حمادة طلبة: الزمالك يحتاج التعاقد مع صفقات سوبر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حمادة طلبة لاعب الزمالك السابق، أن بشير التابعي كان وراء ترشيحه للانتقال لصفوف الزمالك، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض يحتاج لضم لاعبين جدد، وهناك عناصر جيدة انضمت لصفوف الفريق في يناير الماضي خصوصا محمد شحاتة وناصر ماهر وعبدالله السعيد.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "الزمالك يحتاج لثنائي في الخط الخلفي وظهير أيسر، بالإضافة إلى ضم مهاجم جيد، وديفيندر مع دونجا ومحمد شحاتة أيضا وهو لاعب جيد ويحتاج للخبرات، بالإضافة لضم جناح أيمن وآخر في الجبهة اليسرى.. الزمالك يحتاج للاعبين سوبر".

وأضاف: "أحمد حمدي كان يقدم مستوى طيب حتى لحظة إصابته، وهو لاعب جيد وكان يتقدم للهجوم والزمالك سوف يخسره الفترة الحالية بعد الاصابة الطويلة، وعبدالله السعيد من عناصر الخبرة ويمتلك رؤية جيدة، وسيظهر بشكل أقوى مع الزمالك خلال الفترة القادمة".

وتابع: "جوزيه جوميز مدرب جيد ويقدم عملًا جيدًا مع الزمالك وتوج بالكونفدرالية، ولا يجب انتقاده ومحاسبته بالقطعة، المفترض أن يتم محاسبته بعد نهاية الموسم بعد توفير عناصر جيدة، ولكن العيب الوحيد من وجهة نظري هو عدم ثبات التشكيل".

وأكمل: "جمهور الزمالك داعم وسند للاعبين، وهم العنصر الأهم في المنظومة وكان له دورًا هامًا في الفوز ببطولة الكونفدرالية".

وتطرق طلبة للحديث عن منتخب مصر، وقال: "اتمنى أن نقدم مستوى قوي في المباراتين القادمتين، وكان لابد من وجود عمر جابر ودونجا، كما أن عمر كمال عبدالواحد كان يستحق التواجد منذ البداية، لان انضمامه جاء لظروف معينة بعد إصابة فتوح، وهناك لاعبين مثل كريم فؤاد ايضا لعب في الجبهة اليسرى، لكن الظروف هي من دفعت الجهاز الفني لمنتخب مصر لضم بعض اللاعبين واستبعاد آخرين".

وأشار إلى أنه مندهش من استبعاد حسام أشرف هداف الدروري المصري من المنتخبات سواء الأول او الأوليمبي، مؤكدا أنه يجب احترام وجهة نظر حسام حسن، والأهم هو إسعاد الشعب المصري بالوصول لكأس العالم، بعدما أصبحت التصفيات أسهل بكثير من السابق.