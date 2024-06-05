بحضور أبو هشيمة.. المنتخب الأوليمبي يواصل تدريباته استعدادا للقاء كوت ديفوار وديا

ياسر رشاد - القاهرة - واصل المنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني تدريباته اليوم فى معسكره المغلق بالقاهرة استعدادا لوديتي كوت ديفوار يومي 7 و 11 يونيو الجاري باستاد القاهرة ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

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وشهد تدريب اليوم الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب برفقة احمد أبو هشيمه رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ وذلك لمؤازرة المنتخب وتحفيز اللاعبين فى رحلة الإعداد إلى الأولمبياد.

وحرص الكابتن بركات وابوهشيمه على الاطمئنان من ميكالى على آخر الترتيبات والتجهيزات لمرحلة التحديات القادمة التى تنتظر المنتخب قبل المشاركة فى الأولمبياد .

وكان معسكر المنتخب قد انطلق يوم السبت الماضي وتدرب يوميا على مدار الأيام الماضية ويخوض أول ودية له مع كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة وتقام المباراة الساعة التاسعة مساء .