عبد الله السعيد: عدت للحياة بعد إنتقالي للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - عبر عبد الله السعيد نجم الفريق الأول بنادي الزمالك عن سعادته بتواجده مع الفارس الأبيض منذ يناير الماضي.

وقال عبد الله السعيد في تصريحات عبر فضائية " إم بي سي مصر 2 ": " على عكس خطواتي السابقى خلال مسيرتي فإن إنتقالي للزمالك كان به الكثير من العاطفة ".

وتابع: " رأيت حب كبير للغاية من جماهير الزمالك، وتمنيت الإنتقال للزمالك منذ عدة سنوات لكن الظروف لم تسمح لأكثر من سبب ".

وأضاف: " رغم أنني لم ألعب للزمالك ولم يتم إنتقالي للفريق في 2018 وكذلك تقدمي في السن الا أنهم يقدرونني بشكل كبير ".

وأكمل: " بعد إنضمامي للزمالك شعرت أنني عدت للحياة من جديد، اشعر بحب الجماهير من حولي واللعب لنادً جماهيري أمر مختلف ".

وواصل:" بالتأكيد قدمت تنازلات لانني أحب الإنتقال للزمالك لكن الأمر طبيعي بعيداً عن المبالغات ".

وزاد: " في الملعب اشاهد مساندة غير عادية من الجماهير منذ انتقالي للزمالك، هم يحبون لاعب الكرة ويساندونه ويصبرون عليه وكلها مميزات رائعة، أتمنى أن يكون هناك مباراة للزمالك كل يوم ".

عبد الله السعيد: تخطية أزمتي مع الأهلي

وعن علاقته بجماهير الأهلي بعد توقيع للزمالك في 2018 قال السعيد: " قابلت غضب جماهير الأهلي بهدوء لأن جماهير في النهاية ولائها لناديها وهي تتعامل وفقاً لما يصله من أخبار لكنهم لا يعرفون الحقيقة بالكامل ".

وأكمل: " لا أحب أن اتحدث بشكل سئ عن أحد، الإحترام بين الجميع يجب أن يكون فرضاً ".

وأتم: " تخطيت هذا الأمر، في النهاية أنا بشر وأفكر دائما في ماهو قادم ".