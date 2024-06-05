عبد الله السعيد يكشف كواليس صفقة القرن وسر رحيله عن الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عبد الله السعيد نجم فريق الزمالك كواليس “صفقة القرن" بتوقيعه لزمالك عام 2018 وتفاصيل فشل هذه الصفقة في الأمتار الأخيرة.

وقال عبد الله السعيد في تصريحات عبر فضائية “ إم بي سي مصر 2” : “ كنت لاعب حر يحق لي التوقيع لأي نادٍ، خلال المفاوضات وصلتني عروض بأرقام أكبر من أندية أخرى غير الأهلي ”.

وتابع: “ أخبروني في الأهلي انه اذا كانت هناك أرقام أكبر من أندية اخرى فيمكنني الرحيل ”.

وأضاف السعيد: “ من حق النادي أن يبحث عن الأفضل له ويتعاقد مع لاعب افضل مني ليضمه، كذلك من حقي كلاعب أن ابحث عن الأصلح بالنسبة لي ”.

وواصل: “ عرض الزمالك كان مقارب للعروض التي وصلتني من الخليج في هذا التوقيت ”.

واكمل نجم الزمالك: “ التفاوض مع الزمالك بدأ من خلال الوكيل سيد مرعي ووقعت على عقود إنضمامي للزمالك قبل كأس العالم الا أن الأمور توقفت بعد علم مسؤولي الأهلي بالامر ”.

وأردف: “ ذهبت لتدريبات الأهلي بشكل طبيعي ولم أكن مختفياً كما تردد وقتها لاننا كنا في فترة راحة ”.

وزاد: “ عقدنا جلسة في حضور كابتن محمود الخطيب والمستشار تركي آل الشيخ وأخبرتهم بالتوقيع لزمالك، والأهلي طلب عودتي خلال الجلسة ليتعهد المستشار تري آل الشيخ بحل الأزمة مع الزمالك كي لا أتعرض للإيقاف، لكنني فوجئت بعد ذلك أن الأهلي قرر عرضي للبيع ”.

وأتم: “ لا أعلم لماذا تم إنهاء الأمر لكي أخرج بصورة غير جيدة امام الجماهير، في العالم كله يتم تقدير جهد اللاعب مع النادي ويتم فك الإرتباط بشكل طبيعي ”.