ختام حفل تدشين مشروع القرن بالنادي الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - حفل تدشين مشروع نادي القرن شهد في ختامه احتفالية كبرى بالألعاب النارية، بعد الانتهاء من المراسم الرسمية للحفل، والتي ألقى خلالها الحضور كلمات، أكدت على أهمية الحدث التاريخي ورؤيته التي تواكب رؤية الدولة المصرية في البناء.

وأكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، خلال كلمته أن الإعلان عن مشروع القرن يعتبر يومًا تاريخيًّا للأهلي، وأن هناك من حضر لقاءات على ملعب مختار التتش الذي كان يمتلئ بالجماهير في المباريات والتدريبات، والآن مر ٤٩ سنة على آخر مباراة رسمية أقيمت في هذا الملعب.

وأوضح أنه دخل النادي الأهلي لاعبًا سنة ١٩٧١ وما زال يتذكر اللحظات الأولى له عندما كان يحلم بأن يسير إلى جانب سور النادي قبل أن يتشرف باللعب له وتولي مسئوليته، وأن حلم بناء الاستاد كان عام ٧٦ عندما حرص الراحل الفريق عبد المحسن مرتجي رئيس الأهلي الأسبق على الحصول على أرض جديدة للنادي، ليتم اختيارها في مدينة نصر، قبل أن تواصل مجالس إدارات النادي السابقة المهمة والتفاوض لإنشاء الاستاد في هذه المنطقة، بعدما تعذر الأمر بسبب الارتفاعات، ليتجه تفكير الجميع سنة ١٩٩٢ إلى مدينة ٦ أكتوبر، ليحصل النادي على هذه الأرض في الشيخ زايد بمساحة ١٢٨ فدانًا عام ٢٠٠٤ في عهد مجلس إدارة الكابتن حسن حمدي.