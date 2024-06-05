حقيقة اقتراب محمد صلاح من الانتقال لأتليتكو مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - دخل محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم ونجم ليفربول الإنجليزي، ضمن دائرة اهتمامات نادي أتلتيكو مدريد للحصول علي خدماته في الصيف القادم.

حيث ينتهي عقد محمد صلاح رفقة فريقه ليفربول الإنجليزي في صيف 2025، أي الموسم القادم.



وقال إنريكي سيريزو رئيس أتليتكو مدريد الإسباني في تصريحات تليفزيونية:” محمد صلاح بالتأكيد لاعب كبير دون أي شك في ذلك، ولكن لم نتواصل معه ولم تحدث أي مفاوضات في الفترة الماضية”.



وتابع حديثه عن منتخب إسبانيا:” أعتقد سيقدموا بطولة كبيرة، منتخبنا شاب والمدرب يعلم اللاعبين وهذا سيؤثر”.

وكان قد انضم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي لمعسكر منتخب مصر، استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مبارتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، فيما يأتي خلفه بوركينا فاسو في الوصافة بأربع نقاط.