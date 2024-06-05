محمد سمير: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر حاليًا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد سمير لاعب فريق زد، عن التحديات التي واجهت فريقه بعد صعوه لأول مرة إلى الدوري المصري الممتاز .

وقال محمد سمير في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "كان هدفنا دائما التواجد في الدوري المصري والآن هدفنا التواجد في المربع الذهبي".

وتابع: "زد يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الإمكانيات الفنية العالية، وتجربة النادي أثبتت نجاحها في بطولة الدوري حتى الآن".

وأضاف: "مواجهة بوركينا فاسو ستكون صعبة جدا على منتخب مصر".

وواصل: "نبيل دونجا كان يستحق التواجد مع منتخب مصر، وأيضا علي لطفي ومصطفى العش".

وأتم: "إمام عاشور أفضل لاعب في الدوري المصري في الوقت الحالي، ومحمد عبد المنعم المدافع الأفضل حاليا والموهبة أصبحت قليلة في مصر حاليا".