دونجا يكشف حقيقة وجود خلافات مع حسام حسن

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادى عن حقيقة ما قيل عن وجود خلافات بينه وبين حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر.

هذه الاقاويل التى قيلت على خلفية عدم استدعاء اللاعب لمعسكر منتخب مصر، مما أثار الاقاويل حول وجود خلاف بينه وبين حسام حسن.

ونفي دونجا وفى تصريحات له منذ قليل وجود أى مشاكل بينه وبين حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، مؤكداً أن هذه الاخبار غير صحيحة وغير حقيقية.

وقال : على العكس تماماً، أثناء توليه قيادة نادى بيراميدز، كنت من اللاعبين المقربين منه وكان لى معزة خاصة جداً عنده، وهو بالنسبة لى الاب الروحى.

وتابع:" انا بحب الكابتن حسام حسن، وهو اتكلم عليا كويس جداً فى معسكر شهر مارس، وبتمنى له التوفيق فى معسكر منتخب مصر، وبتمنى لمصر ولزملائى الفوز والصعود الى كأس العالم.